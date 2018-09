Anzeige

Nürtingen (pol)Ein 38-Jähriger ist am Donnerstagmorgen vermutlich als Folge eines Sekundenschlafs mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 3er BMW zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 6.20 Uhr auf der B 313 in Richtung Metzingen, als er kurz vor Großbettlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Golf steifte laut Polizei zunächst leicht den Fahrer eines entgegenkommenden Motorrads und kollidierte anschließend mit der linken Seite des BMW. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt, im Falle des Motorradfahrers wohl auch deshalb, weil dieser einen Sturz verhindern konnte. An beiden Pkw, die nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro, wie die Polizei berichtet. Den Führerschein des 38-Jährigen behielten die Beamten ein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder eventuell selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.