Reichenbach (pol) - Ohne die Verkehrszeichen zu beachten ist am Dienstagabend ein 22-jähriger Reichenbacher in die Ulmer Straße eingebogen und hat durch seine Unaufmerksamkeit einen Schaden von etwa 18.000 Euro verursacht.

Der 22-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Heinrich-Otto-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Ulmer Straße nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf. Dessen 34-jähriger Fahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren. Beide Autos krachten im Einmündungsbereich so heftig zusammen, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Beide Fahrer waren angegurtet, verletzt wurde niemand.