Filderstadt (pol) - Zu einer Kettenreaktion ist es nach Angaben der Polizei am Montagmorgen auf der Landesstraße 1209 von Bernhausen nach Plattenhardt gekommen. Als eine Fahrzeugkolonne gegen acht Uhr kurz vor der Abzweigung zum Langenäcker Hof verkehrsbedingt zum Stillstand kam, war es reagierte eine 43 Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Wagen dem Auto eines 25-Jährigen ins Heck. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass dieses noch auf ein davor stehendes Fahrzeug geschoben wurde.

Bei der Kollision verletzten sich sowohl der 25-Jährige, als auch dessen 48 Jahre alter Beifahrer leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen, die allesamt fahrbereit blieben, entstand ein Blechschaden in Höhe von zusammen rund 12000 Euro.