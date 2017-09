Filderstadt (pol) – Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Samstagabend erlitten. Ein 40-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizeidirektion Reutlingen mit seinem Volvo kurz nach 18.30 Uhr auf der L 1209 von Plattenhardt in Richtung Bernhausen. Beim Linksabbiegen zur B 27 übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 64-Jährigen.

Dieser zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

