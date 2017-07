Lenningen-Owen (pol) - In der Nacht zum Samstag gegen 2:44 Uhr kam es im Nachgang zum

alljährlichen Handball-Cup zu einem Streit zwischen einem 21-jährigen Mann und einigen noch unbekannten Personen. Nach Angaben der Polizei eskalierte der Streit und mündete in eine Schlägerei, in der der 21-Jährige zu Boden ging und die Unbekannten weiter auf ihn einschlugen und eintraten. Nachdem die Täter von ihm abließen, flüchteten sie zu Fuß und mit dem Fahrrad in unbekannte Richtungen.

Laut Polizei bemerkte der leicht verletzte Mann später, dass sein Smartphone, sein Geldbeutel und seine Fahrzeugschlüssel fehlten. Ob ihm diese Dinge durch die unbekannten Täter gestohlen wurden, oder ob sich im Rahmen der Schlägerei verloren gingen, wird derzeit noch ermittelt. Die vier bis sechs Täter seien allesamt ca. 25 Jahre alt, brauner Teint und schwarze Haare. Teilweise seien sie mit einem Fahrrad vor Ort gewesen. Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei in Nürtingen unter der Nummer 07022 9224 0 entgegen.