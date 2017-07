Kirchheim (pol) - Mit leichten Verletzungen ist am Montagnachmittag eine Pedelec-Fahrerin nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert worden. Ein 77-jähriger Laichinger bog, laut Polizei, gegen 16.25 Uhr mit seinem Autovom Krautmarkt nach links in die Alleenstraße ein. Nach etwa 40 Metern Fahrstrecke übersah er die am Fahrbahnrand in gleiche Richtung fahrende 45-jährige Radlerin und fuhr sehr knapp an ihr vorbei. Die Bikerin geriet dadurch zu Fall und stürzte gegen die linke Fahrzeugseite des Fahrzeugs. Sie klagte anschließend über Schmerzen und wurde einer ärztlichen Behandlung zugeführt. An Auto und Pedelec entstand ein geringer Schaden.

