Filderstadt (pol) Ein 14-Jähriger hat sich am Freitagabend im Schulhof des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Stadtteil Sielmingen den polizeilichen Maßnahmen widersetzt und einen Beamten leicht verletzt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Filderstadt waren wegen einer Vielzahl von randalierenden und alkoholisierten Personen in der Seestraße im Einsatz. Als der stark alkoholisierte Jugendliche in Gewahrsam genommen werden und seinen Eltern überstellt werden sollte, riss er sich los, stieß einen Polizeibeamten zur Seite und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Nachdem er anschließend einem Beamten gegen den Kopf schlagen wollte, wurde er am Boden fixiert und zum Revier verbracht. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Ein Erziehungsberechtigter holte den 14-Jährigen beim Polizeirevier ab.