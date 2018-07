Anzeige

Denkendorf (pol/lh)Überhöhte Geschwindigkeit ist nach den bisherigen Erkenntnissen die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Karlstraße gewesen. Mit einem BMW war ein 19-jähriger Fahranfänger nach Polizeiangaben gegen 13.45 Uhr die Eichersteige bergab gefahren und hatte im Kurvenbereich der abknickenden Vorfahrt in die Karlstraße hinein die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Außenwand eines Wohnhauses. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kollidierte mit einem dort am Straßenrand geparkten Opel, der durch die Wucht des Aufpralls auch noch gegen einen Audi geschoben wurde. Für den 19-Jährigen war die außer Kontrolle geratene Fahrt allerdings noch nicht zu Ende. Er kam erst nach dem Aufprall gegen eine gegenüberliegende Hauswand zum Stillstand. Da der junge Mann nach der Karambolage deutlich unter Schock stand, musste er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen und den Hauswänden liegt bei zusammen rund 7 000 Euro. Sowohl der BMW als auch der Opel mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.