Reichenbach a.d.F. (pol) Ein 18-Jähriger ist am Dienstag, gegen 18 Uhr, wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Stuttgarter Straße mit seinem Kleinkraftrad verunglückt, berichtet die Polizei. Der junge Mann war in Richtung Ebersbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Fahrbahnunebenheiten ins Schleudern geriet und stürzte. Sowohl er als auch sein Zweirad schlitterten noch einige Meter weiter und prallten schließlich gegen ein geparktes Auto. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.