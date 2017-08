Esslingen (pol) - Nicht angepasste Geschwindigkeit ist laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 1192, der sogenannten Aufstiegsstraße, zwischen Esslingen und Berkheim ereignet hat. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Renault Scenic war kurz vor neun Uhr auf der Aufstiegsstraße von Esslingen in Richtung Berkheim unterwegs. Weil sie auf der nassen Fahrbahn zu schnell fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie zwei Leitpfosten überfahren hatte, blieb ihr Fahrzeug auf dem begrünten Bankett am rechten Fahrbahnrand liegen. Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Renault musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.

Anzeige