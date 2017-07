Beuren (pol) - Überholen im Überholverbot und nicht angepasste und deutlich zu hohe Geschwindigkeit sind nach Angaben der Polizei die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 11.40 Uhr auf der K 1262, der Beurener Steige, ereignet hat. Ein 18-jähriger Lenninger war mit seinem Dacia Sandero auf der Beurener Steige bergabwärts unterwegs. In einer Linkskurve überholte er mit hoher Geschwindigkeit und trotz doppelter durchgezogener Linie ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Dacia, kam ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überfuhr er zunächst einen Leitpfosten. Weil er sein Fahrzeug beim Gegenlenken übersteuerte und zudem noch über den dortigen Randstein fuhr, wurde sein Wagen ausgehebelt, überschlug sich und rutschte auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn abwärts. Eine entgegenkommende 22-jährige BMW-Fahrerin versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem krachte der Dacia noch mit großer Wucht in den BMW. Der Unfallverursacher, die Fahrerin des BMW und deren Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Führerschein des Fahranfängers wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Während der Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

