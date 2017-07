Bissingen (pol) - In der Hepsisauer Steige ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer zu schnell in eine Kurve gefahren und deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 1212 von Hepsisau in Fahrtrichtung Schopfloch unterwegs. Kurz vor der Einmündung der K 1254 geriet er, nach Angaben der Polizei, in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum, einem Zaun und beschädigte auch noch den Grünstreifen. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. An seinem Wagen entstand jedoch vermutlich Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst versorgte das Auto.

