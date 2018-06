Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Weil er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ist ein 26-Jähriger am Montagabend an der Auffahrt der Anschlussstelle Flughafen/Messe von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr mit seinem Audi S5 vom Flughafen herkommend zur B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. In der Linkskurve der Auffahrt verlor er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Warnbaken, Leitpfosten und ein Stationierungszeichen, bevor er wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Audi so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 3000 Euro beziffert.