Schlaitdorf (pol) - Nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und möglicherweise Alkohol- und Drogeneinfluss dürften laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt von Schlaitdorf am frühen Sonntagmorgen gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35 Jahre alter Fahrer einer Mercedes C-Klasse gegen 6.20 Uhr auf der Steigstraße (K 1256) in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Hauswand. Nach weiteren 30 Metern kam der Wagen schließlich in einer Hofeinfahrt auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Der Fahrzeuglenker blieb hierbei unverletzt. Seine 39-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen am Knie. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15000 Euro, an der Gebäudefassade von ungefähr

Anzeige

5000 Euro. Der Fahrzeugfahrer roch bei der Unfallaufnahme stark nach Alkohol, was ein Test bestätigte. Auch stand er noch unter Drogeneinfluss. Es wurde deshalb eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein einbehalten. Der völlig demolierte Wagen wurde vom Abschleppdienst geborgen.