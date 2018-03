Anzeige

Filderstadt (pol) - Viel zu schnell ist ein Autofahrer laut Polizei am Montagnachmittag in eine Ausfahrt der B 27 gefahren und hat dadurch einen teuren Verkehrsunfall verursacht. Der 32-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Bonlanden wollte er sie mit seinem Auto verlassen. In der Ausfahrtsspur machte der Fahrer eine Vollbremsung, da er bemerkte, dass er viel zu schnell unterwegs war. Hierbei geriet sein Wagen ins Schleudern und kam am Beginn der Kurven von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überfuhr einen Leitpfosten und landete letztendlich im Gebüsch. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es musste abgeschleppt werden.