Ostfildern-Scharnhausen (pol) Gründlich verschätzt hat sich ein 60-jähriger Lieferwagen-Fahrer, als er am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, den Versuch unternommen hat, mit einem Peugeot Boxer in das Parkhaus eines Einkaufzentrums in der Liststraße zu fahren. Die Polizei berichtete, dass er mit dem zu hohen Fahrzeug bereits beim Einfahren an der Decke entlang schrammte. Dabei beschädigte er die Sprinkleranlage. Er ließ sich aber weder durch den Unfall, noch durch den Umstand, dass die Sprinkleranlage sofort auslöste und reichlich Wasser verteilte, davon abhalten, seinen Lieferwagen abzustellen und zum Einkaufen zu gehen. Auch einige Kunden, die den 60-Jährigen auf den Vorfall ansprachen, ignorierte er. Als die Polizei wenig später am Einsatzort eintraf, konnten die Beamten den Mann im Parkhaus feststellen. Es stellte sich heraus, dass er möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In welcher Höhe Schaden entstand, ist noch unklar. Die Feuerwehr musste sich anschließend um die Entfernung des Fahrzeugs aus dem Parkhaus kümmern, ohne dabei weiteren Schaden zu verursachen.