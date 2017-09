Anzeige

Esslingen (pol) - Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte ursächlich für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Bereich der Einfahrt von der Vogelsangbrücke auf die B 10 gewesen sein. Eine 46 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta fuhr gegen 12.40 Uhr auf die Vogelsangbrücke in Richtung Pliensausvorstadt.

An der Zufahrt zur B 10 wollte sie, wie die Polizei berichtet, nach rechts Richtung Stuttgart abbiegen und geriet, weil sie vermutlich zu schnell war, nach links von der Fahrbahn ab. Frontal stieß sie gegen die dortige Leitplanke und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst versorgt werden. Am Pkw und der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.