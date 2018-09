Anzeige

Esslingen (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist bei einem zu engen Abbiegemanöver am Dienstagnachmittag in Esslingen entstanden, wie die Polizei mitteilt. Ein 89-Jähriger war um 15.15 Uhr mit seinem BMW auf der Röntgenstraße von der Zeppelinstraße herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Steinbeisstraße fuhr er laut Polizei einen zu engen Bogen und kollidierte mit dem Mazda einer 60-Jährigen. Sie stand zum Zeitpunkt der Kollision in der Steinbeisstraße und wollte in die Röntgenstraße einfahren. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden in Eigenregie abgeschleppt.