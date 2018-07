Anzeige

Denkendorf (pol) - Der aufmerksame Angestellte einer Tankstelle in Denkendorf hat am Sonntagabend die gefährliche Trunkenheitsfahrt eines Motorradfahrers verhindert. Der Mann fuhr zuvor an die Tankstelle um Bier zu kaufen. Aufgrund seines offensichtlich bereits zu hohen Alkoholpegels, verweigerte der Tankstellenmitarbeiter den Verkauf von Alkohol. Als sich der Betrunkene daraufhin wieder auf sein Motorrad setzen und davon fahren wollte, nahm der Angestellte kurzerhand die Schlüssel an sich um die Trunkenheitsfahrt aufzuhalten. Der Motorradfahrer ließ sein Motorrad zurück und flüchtete zu Fuß. Polizeiangaben zufolge konnte er trotz Fahndung nicht aufgefunden werden. Es wird erwartet, dass er sein Motorrad bald abholen kommt.