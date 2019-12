24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben

24.12.2019 Eine Kerze könnte einen Zimmerbrand in Denkendorf ausgelöst haben Quelle: SDMG

Denkendorf (red) Einen Zimmerbrand musste die Feuerwehr in der Hohenheimer Straße in Denkendorf am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr löschen. Nach ersten Informationen könnte eine brennenden Kerze der Auslöser für den Brand gewesen sein. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Zimmer ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.