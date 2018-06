Anzeige

Stuttgart (pol) Fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro sind die Folgen eines Zimmerbrandes am Samstagnachmittag in einem an der Schmidener Straße gelegenen Wohnheim. Um 14.10 Uhr löste die Brandmeldeanlage aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein im 3. Obergeschoss befindliches Zimmer in Vollbrand. Der Zimmerbewohner war von einer Betreuerin bereits aus dem Zimmer gebracht worden. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Auf Grund der Rauchentwicklung mussten mehrere Personen aus dem betreffenden Stockwerk evakuiert werden. Der 73-jährige Zimmerbewohner sowie vier weitere Personen im Alter von 36 bis 65 Jahren erlitten eine Rauchgasintoxikation und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Die Etage ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden in anderen Heimen untergebracht.