Sielmingen (pol)Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt ist ein Zigarettenautomat in Sielmingen nach Angaben der Polizei gestohlen und in einem Wald bei Neuhausen aufgebrochen und ausgeräumt worden. Am Donnerstagvormittag wurde der zerstörte Automat im Horber Wald bei Neuhausen entdeckt. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor an einem Gebäude am Rathausplatz in Sielmingen befestigt gewesen war. Bislang unbekannte Täter hatten ihn mit brachialer Gewalt von der Fassade entfernt und waren anschließend offenbar zum Ausplündern in das Waldstück gefahren. Über das genaue Diebesgut und den Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.