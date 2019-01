Anzeige

Kirchheim (pol)In der Silvesternacht haben mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Uracher Straße in Ötlingen gesprengt und ausgeräumt. Wie die Polizei berichtet, steckten die Täter vermutlich gegen zwei Uhr brennende Böller in den Automaten am Bahnhof. Neben den Zigarettenschachteln stahlen die Täter das Geld im Automaten. Die Explosion war so stark, dass zusätzlich am Bahnhofsgebäude zwei Fensterscheiben zerstört wurden. Der Schaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.