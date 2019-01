Anzeige

Filderstadt (pol) Durch mindestens sechs unbekannte Personen ist an Neujahr gegen

0.30 Uhr ein Zigarettenautomat in der Mühlenstraße in Bernhausen beschädigt worden. Der Automat wurde mit einer bislang unbekannten Substanz gesprengt, wodurch sich die Zigaretten und das Bargeld in einem Umkreis von ca. fünf Metern verteilten. Die Täter rannten in Richtung Stadtmitte und konnten unerkannt entkommen. Aufgrund der Detonation wurde der Automat stark beschädigt und musste durch die Feuerwehr gesichert werden. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.