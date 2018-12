Anzeige

Reutlingen (pol)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag offenbar versucht, einen Zigarettenautomaten in Reutlingen aufzusprengen. Dazu verwendete der Täter laut Polizei ersten Erkenntnissen zufolge eine Art Feuerwerkskörper, den er gegen 2.20 Uhr in das Gerät steckte und anzündete. Ein Zeuge hörte den Knall und verständigte daraufhin die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Am Zigarettenautomaten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Beute machte der Täter nicht.