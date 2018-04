Anzeige

Wendlingen (pol)Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Wertstraße aufgestellten Zigarettenautomat aufgebrochen. Erst am Donnerstagmorgen, kurz vor acht Uhr, wurde entdeckt, dass der Automat mit brachialer Gewalt aufgestemmt und vollständig ausgeplündert worden war. Was an Zigaretten und Münzgeld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefon 07024/92099-0 um sachdienliche Hinweise.