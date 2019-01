Anzeige

Baltmannsweiler (pol)Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Einbrecher zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr, in Baltmannsweiler erbeutet. Über eine aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte in die Tankstelle in der Silcherstraße. Über weitere Beute ist nichts bekannt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren.