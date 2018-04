Anzeige

Esslingen (pol) In der Zeit von 21 Uhr bis kurz vor sechs Uhr drang ein noch unbekannter Täter vermutlich über einen Hintereingang in das Geschäft ein und bediente sich anschließend am Warenbestand beim Alkohol und den Zigaretten. Was genau abhandenkam, ist noch unklar, weshalb der Wert der Beute bislang noch nicht beziffert werden kann. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.