Ostfildern (pol) - Mehrere Schachteln Zigaretten sind im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr aus einem Zigarettenautomaten in Ruit entwendet worden. Der Täter brach Ecke Forst-/Hummelbergstraße das Schloss an der Seite des Automaten auf und konnte diesen dadurch öffnen. Anschließend nahm er mehrere Zigarettenschachteln an sich und machte sich unbemerkt aus dem Staub. Ob ebenfalls Bargeld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die genaue Anzahl der entwendeten Zigarettenschachteln ist laut Polizei noch unklar.