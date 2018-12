Anzeige

Wernau (pol) Die Polizei sowie die Feuerwehr Wernau mussten am Sonntagabend mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen in die Max-Eyth-Straße ausrücken. Dort hatte ein 38-jähriger Bewohner, laut Polizeibericht, seinen Aschenbecher in den Papierkorb entsorgt. Der darauf entstandene Rauch löste einen Rauchmelder aus. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner den Brand löschen.