Stuttgart (ots)Eine bislang unbekannte Täterin hat am Mittwochabend in der Königstraße einer 38 Jahre alten Frau 190 Euro gestohlen. Die Diebin passte die Frau gegen 19.30 Uhr vor einer Bankfiliale ab, wo sie gerade 200 Euro abgehoben hatte. Die Täterin hielt dem Opfer einen 10-Euro-Schein vor die Nase und fragte, ob sie denn wechseln könne. Die Frau suchte zuerst in ihrem Geldbeutel nach, verneinte dann und machte sich auf den Heimweg. Später stellte sie fest, dass aus ihrem Geldbeutel 190 Euro fehlten, lediglich 10 Euro befanden sich noch darin.

Die Täterin wird beschrieben als ungefähr 50 Jahre alt und 162 Zentimeter groß. Sie hatte kurze gelbblonde Haare bis zu den Ohren und eine leicht untersetzte Statur. Sie sprach ein gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und war mit einer Filzmütze und einer dunklen Jacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Süd unter der Rufnummer +4971189904330 entgegen.