Weilheim (pol)Zum wiederholten Mal hat vermutlich ein und derselbe Täter eine Vielzahl an Reifen bei Weilheim illegal entsorgt. Der Unbekannte entledigte sich im Laufe des Wochenendes laut Polizei von 23 Reifen. Zwölf Stück warf er beim Wanderparkplatz an der Lindach neben der L 1200 weg beziehungsweise direkt in den kleinen Fluss. Weitere elf Reifen fanden die Beamten in Verlängerung des Feldwegs gegenüber der Zufahrt zu dem Wanderparkplatz. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter beim Entladen gestört wurde und deswegen an zwei Stellen die Reifen entsorgte. Es ist bereits das dritte Mal, dass eine größere Menge Reifen weggeworfen wurde. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07023/90052-0 um Hinweise zu dem Umweltfrevler. Er dürfte zum Transport ein größeres Fahrzeug verwendet haben.