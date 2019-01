Anzeige

Filderstadt (pol)Am Freitag kurz vor 16 Uhr fuhr ein Nissan auf der B27 in Richtung Tübingen und überholte kurz vor dem Flughafentunnel einen Sattelzug Mercedes-Benz. Im Anschluss scherte der 54-Jährige mit seinem Nissan wieder vor dem Sattelzug ein und verringerte die Geschwindigkeit. Der Sattelzug scherte nach links aus und setzte zum Überholen an. In diesem Moment erhöhte der Nissan-Fahrer wieder die Geschwindigkeit. Daraufhin scherte der 46-Jährige Sattelzug-Fahrer wieder hinter dem Nissan ein. Kurze Zeit später bremste der Nissan-Fahrer seinen Wagen erneut ab, worauf der Sattelzugfahrer erneut zum Überholen ansetzte. Nachdem der Nissan-Fahrer wiederum die Geschwindigkeit erhöhte, brach der Sattelzugfahrer den Überholvorgang ab und gab dem Pkw-Fahrer die Lichthupe. Dieser schaltete seinerseits die Warnblinkanlage ein.

Im weiteren Verlauf fuhren beide Fahrzeuge hintereinander auf der rechten Fahrspur der B27. Als sie auf ein langsameres Fahrzeug aufliefen, wechselte der Sattelzug auf den linken Fahrstreifen und wollte zunächst den Nissan überholen. Doch als sich der Sattelzug auf Höhe des Nissans befand, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Dabei kam es zur Kollision. Der Nissan drehte sich zunächst um die eigene Achse und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Rufnummer 0711/7091-3 um Hinweise, da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt machen.