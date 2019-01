Anzeige

Esslingen (pol)Ein 56 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montagmorgen auf einem parallel zur Weilstraße verlaufenden, landwirtschaftlichen Verbindungsweg gestürzt und hat sich verletzt. Der Radler fuhr gegen 6.20 Uhr aus Richtung Hedelfingen kommend in Richtung Pliensauvorstadt, als er auf Höhe des dortigen Stadions über ein Hinweisschild am Boden fuhr. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Lage des Hinweisschilds mit etwa 12 Zentimeter breiten Kanthölzern besteht der Verdacht, dass jemand das Schild bewusst dort abgelegt hat.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer das Schild dort abgelegt hat, werden gebeten, sich beim Verkehrspolizeikommissariat Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.