Nürtingen (pol) Nach einem schwarzen BMW X5 mit dem Kennzeichen S-J 2466 fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Das etwa ein Jahr alte Fahrzeug im Wert von circa 90.000 Euro ist in der Nacht von Donnerstag, 22 Uhr, auf Freitag, 7.45 Uhr, von einem Stellplatz in der Gustav-Siegle-Straße von Unbekannten gestohlen worden. Hinweise zu dem BMW bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.