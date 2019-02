Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol)Der Polizeiposten Ostfildern fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, nachdem dieser am Dienstagabend in der Straße An der Akademie vor einer 15-Jährigen onaniert hat. Das Mädchen war laut Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr vom Anlagensee in Richtung Stadtbahnhaltestelle unterwegs. Als sie an der Tiefgarage vorbeilief, erkannte sie den Mann, der dort onanierte und sie dabei ansprach. Die Jugendliche flüchtete sofort in Richtung Stadtbahnhaltestelle, sah aber noch, wie der Unbekannte in die entgegengesetzte Richtung weglief. Die Polizei wurde erst einige Zeit später alarmiert, weshalb eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen bislang ergebnislos verlief. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um Hinweise zu dem Mann, der als mindestens 190 cm groß und schlank beschrieben wird. Er hatte ein längliches Gesicht, eine dünne Nase und dunkelbraune/schwarze, gegelte Haare, die zu einem linken Seitenscheitel gekämmt waren. Er war mit einer schwarzen Hose, schwarzen Stoffschuhen und einem schwarzen Stoffmantel bekleidet, der bis zum Oberschenkel reichte. Der Mann sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.