Filderstadt (pol)Die Kriminalpolizei Esslingen fahndet nach dem 57-jährigen Jürgen Kopplin. Der aus Filderstadt-Plattenhardt stammende Mann wollte am Donnerstag gegen 10.15 Uhr von der Hauptstraße in Leinfelden-Echterdingen zu Fuß nach Hause laufen. Entgegen seinem Vorhaben kam er dort nicht an.

Der 57-Jährige ist 184 Zentimeter groß, schlank und hat eine Halbglatze. Er ist mit einer blauen Winterjacke mit Fellkragen, Bluejeans, Winterstiefel und einer grauen Basecap mit den roten Buchstaben "VT" bekleidet.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in einer Tankstelle in der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch aufgehalten hat. Seither fehlt jede Spur. Er könnte sich aufgrund der Witterungsverhältnisse und gesundheitlicher Beeinträchtigungen mittlerweile in einer hilflosen Lage befinden. Zeugen, die Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Vermissten machen können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.