Anzeige

Köngen (pol) Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, auf der B 313 in Fahrtrichtung Plochingen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein 54 Jahre alter Mercedes Vito-Fahrer überholte laut Angaben der Polizei eine Mercedes-E-Klasse eines angeblich längere Zeit auf der linken Spur fahrenden 65-Jährigen unerlaubterweise rechts. Als er sich mit seinem Pkw anschließend vor den überholten E-Klasse-Mercedes setzte, kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Während der Vito-Fahrer zur Schadensregulierung anhalten wollte, setzte der andere seine Fahrt ungestört fort, konnte jedoch später von der alarmierten Polizei angehalten werden. Da die Beteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 3990-420 beim Verkehrskommissariat Esslingen zu melden.