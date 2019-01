Anzeige

Esslingen (pol)Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen zwischen 5 und 9.15 Uhr in der Wolf-Hirth-Straße einen geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Mercedes stand Polizeiangaben zufolge auf einer markierten Parkfläche am Straßenrand. Der Verursacher fuhr mit solcher Wucht gegen den Mercedes, dass der Wagen einen halben Meter nach vorn auf den Gehweg geschoben wurde. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, bittet die Polizei Esslingen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.