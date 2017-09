Anzeige

Esslingen (pol) - Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hat ein unbekannter Unfallverursacher hinterlassen. Der Gesuchte beschädigte in der Zeit von Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, einen am rechten Fahrbahnrand der Köngener Straße vor Gebäude 3 abgestellten Renault Clio. Das Fahrzeug wurde laut Polizei hinten links erheblich beschädigt. Da die Unfallstelle in der Ortsmitte von Berkheim an der Durchgangsstraße lag, erhofft sich die Polizei, unter Telefon 0711/3990-0 Hinweise zu dem Unfallflüchtigen zu bekommen.