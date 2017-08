Ohmden (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Nummer 0711/3990-420 dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag ein jugendlicher Radfahrer schwer verletzt worden ist. Ein bislang unbekannter Radler überquerte laut Polizei gegen 16 Uhr die Holzmadener Straße vom Stahlackerweg kommend in Richtung Wiestalweg. Hierbei übersah er den 17-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Mountainbike die K 1202 bergab in Richtung Ortsmitte von Ohmden befuhr. Der Mountainbiker machte eine Vollbremsung und geriet dabei ins Schlingern. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und stürzte auf der angrenzenden Wiese. Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

