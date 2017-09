Anzeige

Esslingen (pol) - Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Nummer 0711/3990-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrer unterschiedliche Angaben zum Hergang machen. Gegen 18.30 Uhr bog ein 58-jähriger Dacia-Fahrer nach Angaben der Polizei am Sonntagabend von der Dresdener Straße nach links in die Hegensberger Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 30-Jährigen, der von der Hegensberger Straße nach links in die Dresdener Straße abbiegen wollte. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 500 Euro. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer eines rot/schwarzen Smart for two, der hinter dem Mercedes unterwegs war, sich zu melden.