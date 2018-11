Anzeige

Wendlingen (pol) Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen einen unbekannten Angler. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Spaziergänger am Donnerstag einen toten Amurkarpfen auf einem Stein im Neckar. Das etwa ein Meter große Tier hatte einen 15 cm langen, geflochtenen Weidenstecken im Maul. Der Rest der selbstgebauten Angel konnte am Ufer des Flusses auf Höhe der Einmündung Schäferhauser-/Neckarstraße aufgefunden werden. Die Polizei bittet unter Telefon 07024/920990 um Hinweise. Insbesondere Zeugen, die eine Person beim Ausbringen einer sogenannten Legangel am Ufer beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.