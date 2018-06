Anzeige

Esslingen (pol)Auf dem Radweg entlang der Zeppelinstraße ist es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Weil dabei eine Beteiligte zu Fall kam und die andere Frau ihre Fahrt einfach fortsetzte, bittet die Verkehrspolizei Esslingen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/39900. Der Unfall ereignete sich um 18.35 Uhr in Richtung Altbach, wo eine 20-Jährige auf dem Radweg unterwegs war. Rechts neben ihr befand sich eine Bekannte. Als sie eine Fahrradklingel von hinten hörte, sortierte sich die junge Frau hinter ihrer Freundin ein und scherte aber wieder nach links aus, nachdem ein Radler an ihr vorbeigefahren war. Dass sie in diesem Moment noch von einer zweiten Fahrradfahrerin überholt werden sollte, bemerkte die junge Frau nicht. Es kam zum Kontakt zwischen den Frauen, bei dem die 20-Jährige die Herrschaft über ihr Rennrad verlor, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ihre Unfallgegnerin hielt daraufhin zwar kurz an, fuhr dann aber weiter.

Die unbekannte Frau war etwa 45 bis 50 Jahre alt, trug einen grünen Helm und ein gelbes Shirt. Die verletzte 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.