Anzeige

Esslingen (pol) - Nach mehreren unbekannten Männern fahndet das Polizeirevier Esslingen, nachdem diese am frühen Mittwochmorgen in der Esslinger Innenstadt randaliert haben.

Wie die Polizei berichtet, zogen die Männer zwischen 0.10 Uhr und ein Uhr morgens von der Pliensaustraße über die Innere Brücke, Milchstraße, Entengrabenstraße, Fabrikstraße zur Neckarstraße. Dabei warfen sie mehrere Mülltonnen um und kippten den Inhalt auf die Straße. In der Neckarstraße, unmittelbar vor dem Finanzamt, stießen sie mehrere dort geparkte Motorräder um. Ob und in welcher Höhe dabei Schäden entstanden sind, ist noch nicht bekannt. Auch die Brände zweier Mülleimer, gegen 0.40 Uhr, in der Fabrikstraße und in der Neckarstraße, die von der Esslinger Feuerwehr gelöscht wurden, gehen vermutlich auf das Konto der Randalierer. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ergebnislos.

Von der Gruppe ist nur bekannt, das einer der Männer grau bekeidet war und ein weiterer einen roten Pullover trug. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise.