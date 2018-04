Anzeige

Nürtingen (pol) Am Sonntagnachmittag ist es auf der Humpfentalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei die beide Beteiligten behaupteten, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Um 15.35 Uhr war die 37-jährige Fahrerin eines Audi A3 auf der Humpfentalstraße von der Südumgehung her kommend in Richtung Carl-Benz-Straße unterwegs. Hier kam ihr eine 75-jährige Fahrerin eines Honda Jazz entgegen, die nach links in die Tischhardter Straße abbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Da beide Unfallbeteiligten angaben, bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein, bittet die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 um Zeugenhinweise.