Kirchheim (pol)Nach einem silberfarbenen Motorroller der Marke Honda, Typ JF07, mit dem Kennzeichen ES-GZ 66 fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Der Roller wurde nach Polizeiangaben vom Eigentümer am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, verschlossen in der Straße Bulkesweg abgestellt. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.15 Uhr, bemerkte er, dass ein Unbekannter das Leichtkraftrad gestohlen hatte. Einen weiteren, danebenstehenden Roller hatte der Täter vermutlich umgeworfen. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/5010 entgegen.