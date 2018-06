Anzeige

Wendlingen (pol/lh)Seinen Führerschein erst einmal los ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer, der am Mittwochmittag einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen zwölf Uhr soll der Biker eine 21-jährige VW Golf-Fahrerin in der Ulmer Straße rechts auf dem Gehweg überholt haben. Die junge Autofahrerin hatte von dem gefährlichen Manöver nichts mitbekommen und bog nach rechts in die Traubenstraße ab. Dabei kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der am Golf ein Schaden von knapp 2.000 Euro entstand. Den Biker schien das nicht zu interessieren. Nach seinem Sturz richtete er seine Maschine wieder auf und brauste davon. Schon kurz zuvor soll der 23-Jährige nach polizeilichen Erkenntnissen einen Lastwagen geschnitten haben. Über das Kennzeichen des Motorrads, das sich die Golf-Fahrerin gemerkt hatte, gelang es der Polizei, den mutmaßlich verantwortlichen Fahrer zu ermitteln. Schnell war auch die Motivation für seine Flucht geklärt. Der junge Mann hatte zwar einen Führerschein, aber keine Fahrerlaubnis für die von ihm genutzte Suzuki GSX-R mit Heilbronner Zulassung. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen, die zum Unfall oder aber zur Fahrweise des 23-Jährigen vor und nach der Kollision Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.