Leinfelden-Echterdingen (pol)Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag, 23 Uhr, auf Sonntag, 7 Uhr, in der Max-Eyth-Straße, soweit bislang bekannt ist, fünf Autos zerkratzt und einen Roller umgeworfen. Alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt gewesen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Auch werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/903770 zu melden.