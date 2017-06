Neckartenzlingen (pol) - Am Sonntagmittag hatte ein 73 Jähriger beim Ausparken in der Ortsmitte einen neben ihm parkenden Daimler gestreift und geschrammt. Anschließend beging er Fahrerflucht. Durch die Aufmerksamkeit von Zeugen konnten Polizeibeamte den Verursacher schnell aufspüren. Noch am selben Tag wurde der Mann an seiner Anschrift überprüft. Polizeiangaben zufolge konnten die Beamten an seinem Wagen frische Unfallspuren feststellen. An beiden Fahrzeugen war ein Schaden von je etwa 1.000 Euro entstanden.

